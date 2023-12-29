Утром 29 декабря в результате ракетного удара по Львову пострадали жилые дома.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовой.

По его словам, есть пострадавшие.

Как сообщили в областной военной администрации, во Львове один человек погиб и трое ранены после прилета.

Последствия прилета во Львове показал губернатор Максим Козицкий.

Видно, что дворе жилого дома - огромная воронка. Дома и лицей пострадали от взрывной волны. Известно, что пострадал жилой дом на улице Хоткевича.

Также во Львове повреждены три школы и детский сад.

Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.

В результате ударов по Харькову утром погиб мужчина, восемь человек получили ранения.

В Одессе ракетным ударом была повреждена жилая многоэтажка.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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