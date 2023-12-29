В результате массированного ракетного удара рф 29 декабря в Киеве уже пять пострадавших.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Подольском районе двум мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двух – в Шевченковском", - сообщил мэр Киева.

Также он сообщил, что ориентировочно три человека могут находиться под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек достали. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Также мы писали о том, что в Киеве во время массированного ракетного удара обломки ракет упали в нескольких районах.

И о том, что утром в Днепре сообщают о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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