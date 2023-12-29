В пятницу, 29 дкабря, во время массированной ракетной атаки рф в Киеве взрывом было повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки", - сообщил мэр.

Напомним, что в Киеве во время массированного ракетного удара обломки ракет упали в нескольких районах.

А в Днепре сообщают о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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