В пятницу, 29 декабря, рф осуществила массированный ракетный удар по Украине.

Киевская городская военная администрация сообщает о падении обломков в нескольких районах Киева.

Зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется.

Уточняется, что в Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно есть раненые. Информация уточняется. Экстренные службы следуют на место вызова.

Киевские паблики публикуют фото пожара в Киеве после прилета. По их данным, может гореть парковка.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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