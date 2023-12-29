В Киеве во время массированного ракетного удара обломки ракет упали в нескольких районах
В пятницу, 29 декабря, рф осуществила массированный ракетный удар по Украине.
Киевская городская военная администрация сообщает о падении обломков в нескольких районах Киева.
Зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется.
Уточняется, что в Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно есть раненые. Информация уточняется. Экстренные службы следуют на место вызова.
Киевские паблики публикуют фото пожара в Киеве после прилета. По их данным, может гореть парковка.
Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.
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