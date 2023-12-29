В Одессе ракетным ударом повреждена многоэтажка. Видео
Утром 29 декабря во время массированного ракетного удара рф в Одессе была повреждена жилая многоэтажка.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
После прилета возник пожар. Местные телеграм-каналы также пишут об этом и публикуют кадры.
Еще кадры после прилета по многоэтажке в Одессе.
Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.
В результате ударов по Харькову погиб мужчина, восемь человек получили ранения.
Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.
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