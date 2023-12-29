В Польшу сегодня утром залетела, вероятно, российская ракета. Вскоре она покинула воздушное пространство страны НАТО.

Об этом заявил начальник польского Генштаба Веслав Кукула после заседания Бюро нацбезопасности, которое созывал президент Анджей Дуда, передает Onet.

Тем не менее версия с падением ракеты не исключена, сейчас продолжаются ее поиски.

"Меня удивляет, что имеющиеся у нас системы настолько неэффективны, что не способны определить траекторию полета и место падения ракеты. А должны", - заявил бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак.

Днем польские военные заявили, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины сегодня утром залетел неопознанный воздушный объект. Как уточнил один из польских телеканалов, речь идёт о ракете, которую видели над городом Вожучин-Цукровня Томашувского повята. Летающий объект, движущийся на огромной скорости, заметили и жители гмины Долгобычув Люблинского воеводства. Это район Пшеводово, где в ноябре 2023 года уже падала украинская ракета, убив двух граждан Польши.

В ноябре прошлого года мы писали о падении украинской ракеты в районе польского Пшеводува.