Во Львове в результате ракетной атаки погиб украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзистый. Ему было 44 года.

Об этом сообщает "Суспильне".

Кобзистый - уроженец Полтавщины, с детства занимался спортом, из-за высокого роста заинтересовался баскетболом и играл за сборную Украины в финальных частях Чемпионата Европы 2001 и 2005 годов. Завершил карьеру игрока летом 2011 года.

В 2011–2014 годах он работал ассистентом главного тренера киевского "Будивельника", в 2014 – главным тренером днепродзержинского "ДнипроАЗОТа". С 2015 года был президентом баскетбольного клуба "Креминь". С 2016 года также выступал за дублирующий состав этого клуба в Высшей лиге.

У Кобзистого остались вдова и двое сыновей.

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