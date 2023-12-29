В Киеве уже двое погибших и 28 пострадавших после ракетной атаки.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

28 человек пострадали в результате утренней атаки на столицу. 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем – медики оказали помощь на месте.

Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе вызволили четырех человек. Поисково-спасательная операция там продолжается.

Также из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе достали тела двоих погибших.

Напомним, что в Киеве во время массированного ракетного удара обломки ракет упали в нескольких районах.

Известно, что по Украине сегодня выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов".

Об ударах сообщили в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Одессе. Во всех этих городах есть погибшие и раненые.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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