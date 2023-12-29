В пятницу, 29 декабря, силы рф выпустили по Украине 122 ракеты и 36 "Шахедов".

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Всего сбили 114 ударных средств противника из 158.

Напомним, что президент Владимир Зеленский публиковал видео из городов, пострадавших от массированного удара рф и сообщал, что Украину сегодня атаковали около 110 ракет разного типа.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, "столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели".

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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