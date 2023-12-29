Украину сегодня атаковали около 110 ракет разного типа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, большинство ракет сбили.

Президент также опубликовал кадры прилетов по разным городам.

В КГВА сообщили, что 29 декабря Киев атаковали "несколькими десятками" ракет разного типа.

ПВО сбила "более трех десятков воздушных целей". Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

Известно, что два человека погибли и 17 пострадали.

Ранее в Воздушных силах Украины сообщали, что столько целей одновременно на мониторе не видели.

А в Минздраве публиковали предварительную сводку пострадавших от массированного ракетного удара.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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