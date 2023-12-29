"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели" - Воздушные силы о массированном ударе
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил подробности массированной ракетной атаки рф утром 29 декабря.
"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", - сообщил он.
По его словам, Россия сегодня запускала все ракеты, кроме "Калибров". А именно - "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.
Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505.
Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.
В результате ударов по Харькову погиб мужчина, восемь человек получили ранения.
Во Львове один человек погиб и трое ранены в результате ракетной атаки.
В Днепре сообщают о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.
В Одессе ракетным ударом повреждена многоэтажка.