Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил подробности массированной ракетной атаки рф утром 29 декабря.

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", - сообщил он.

По его словам, Россия сегодня запускала все ракеты, кроме "Калибров". А именно - "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.

Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505.

Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.

В результате ударов по Харькову погиб мужчина, восемь человек получили ранения.

Во Львове один человек погиб и трое ранены в результате ракетной атаки.

В Днепре сообщают о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.

В Одессе ракетным ударом повреждена многоэтажка.