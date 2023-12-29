Минздрава Украины обнародовал предварительную сводку о пострадавших по регионам после ракетных ударов рф.

- в Запорожье - 10 пострадавших, двое в тяжелом состоянии. Под завалами одного из зданий остаются люди;

- в Днепре - существенно поврежден роддом, люди успели уйти в укрытие;

- в Харькове - пожар в больнице, поврежден автомобиль экстренной помощи. В целом по городу 1 погибший и 9 пострадавших;

- в Одессе - попадание в здание школы, один погибший, 7 пострадавших, среди них 1 ребенок;

- в Киеве - минимум 14 пострадавших.

Эти данные не окончательные будут обновляться. Власти Киева уже сообщают об одном погибшем и 17 пострадавших.

В МВД сообщают, что по данным на 10 утра, было известно о 12 погибших и более 75 раненых в результате ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.