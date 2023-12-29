Украина за все время войны не смогла сбить ни одной российской ракеты Х-22. А выпущено их было более 300 штук.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, потому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил с момента полномасштабного вторжения. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32. Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", – сказал Игнат.

Между тем появилась инфографика, как армия РФ совершала массированный ракетный обстрел Украины сегодня утром.

Из 158 ударных средств удалось сбить, по данным главкома ВСУ Валерия Залужного, 114.

Год назад Игнат тоже признавал, что у Украины пока нет возможности сбивать ракеты Х-22.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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