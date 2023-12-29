У РФ есть достаточный запас ракет, чтобы повторять такие массовые ракетные атаки, как сегодня утром.

Об этом написал в Фейсбуке министр обороны Рустем Умеров.

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", - сказано в посте чиновника.

Напомним, по данным главкома ВСУ Валерия Залужного, РФ сегодня выпустила по Украине 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

При этом Украина не смогла сбить ни одной российской ракеты Х-22, которые, вероятно, сегодня тоже применялись.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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