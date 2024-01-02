В Украине известно о четырех погибших и 92 раненных после утренней ракетной атаки РФ. Двое погибших - под Киевом, по одному - в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

С 31 декабря армия РФ применила уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов.

"Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не Петриоты и другие защитные системы", - пишет Зеленский.

Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Работают все необходимые службы.

Напомним, из-за сегодняшней ракетной атаки на Харьков погибла женщина, пострадали более 40 человек. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский район. Два человека погибли. В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

Также мы публиковали оперативную информацию о последствиях ракетного удара по Киеву.