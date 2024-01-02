Из-за ракетных обстрелов 2 января в Киеве обесточены почти 260 тысяч потребителей. Отключалось оборудование на нескольких подстанциях в Киевской области. Также обесточены высоковольтные линии.

Об этом сообщает Минэнерго.

"В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции" - говорится в сообщении.

Энергетики начнут восстанавливать оборудование, как только позволит ситуация безопасности. Укрэнерго заявляет, что применение графиков отключений не планируется.

Ранее сообщали, что в Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.

В жилом дом в Соломенском районе Киева, где уже 20 пострадавших после возгорания, вызванного ракетной атакой, продолжается пожар. На месте работают спасатели и правоохранители.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.