В жилом дом в Соломенском районе Киева, где уже 20 пострадавших после возгорания, вызванного ракетной атакой, продолжается пожар.

На месте работают спасатели и правоохранители.

Разрушено здание рядом с домом. Возможно, котельная. Водой затопило целую улицу.

Сам дом получил значительные повреждения: разрушены многие балконы, выбиты все окна.

Фото последствий ракетной атаки рф в Соломенском районе Киева 2 января

Ракета ударила в пяти метрах от подъезда пострадавшего дома в Соломенском районе Киева.

Обвалились два козырька подъездов. В одной части дома горят все девять этажей. Во второй части дома горят два верхних этажа. Уничтожено два десятка машин.

В результате прилета рядом с домом образовалась воронка глубиной около 4 метров и диаметром около 6.

Фото последствий ракетной атаки рф в Соломенском районе Киева 2 января

Спасатели достали еще одного человека из пострадавшего дома на Соломенке. Мужчина жив, но получил сильные травмы.

Напомним, что в Киеве сообщают о повреждениях в пяти районах.

Мы писали о том, что в Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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