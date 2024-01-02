Из-за ракетной атаки на Харьков 2 января пострадали более 40 человек.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Синегубов добавил, что вид ракеты устанавливается.

"Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей", - пишет Синегубов.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что уже 41 пострадавший от ракетного удара, погибла женщина.

Напомним, что после обстрела Харькова 30 декабря в больницах остаются 11 пострадавших.

Журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали в результате обстрела РФ харьковского отеля "Kharkiv Palace". После взрывов журналисты спустились в укрытие, однако украинский переводчик получила ранения. Известно, что у нее сломано ребро. Также ранение получил охранник.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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