Президент РФ Владимир Путин во время посещения российских военных в госпитале 1 января сделал несколько заявлений об Украине.

1. Заявил, что Россия хочет завершить "украинский конфликт" как можно быстрее, но на своих условиях. "Россия не хочет воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не будет. Этому не бывать", - заявил Путин.

2. Сказал, что Украина для России не враг. "Враг - те на Западе, кто хочет стратегического поражения РФ. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее", - заявил Путин.

3. Ситуация на поле боя, как считает Путин, меняется, "противник постепенно сдувается". По утверждению Путина, ВСУ тратят 5-6 тысяч 155-мм снарядов за сутки, а США производят всего 14 тысяч в месяц, поэтому "исчерпание наступает довольно быстро". Путин также назвал российскую армию самой боеспособной в мире и заявил, что ее возможности кратно увеличиваются. При этом ситуацию на фронте Путин назвал "удовлетворительной".

4. Назвал обстрел Белгорода терактом. При этом он утверждает, что бить в ответ по "площадям" в украинских городах РФ не будет. "Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны, но мы будем наращивать удары", - заявил Путин.

Ранее мы писали о том, что 29 декабря по Украине россияне выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов".

Только в Киеве известно о 28 погибших и 35 пострадавших в результате этой массированной ракетной атаки.

Также мы писали о том, что представитель РФ в ООН предупредил, что Москва "будет действовать жестче" в ответ на обстрел Белгорода.