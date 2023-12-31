В конце 2023 года и ситуация на фронте, и атмосфера в украинском обществе, в России, да и в мире в целом разительно отличается от того, что было в конце 2022-го.

Тогда Украина и ее союзники, после успехов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, были полны надежд на военный разгром российской армии уже в 2023 году, обещали зайти в Крым весной-летом. В России же усиливалось противостояние внутри элит. Евгений Пригожин, Игорь Гиркин и огромное число телеграм-каналов разгромно критиковали российские власти и военное командование. Многие прогнозировали наступление в РФ новой смуты и повторение 1917 года.

Сейчас же ситуация кардинально иная.

Россия сумела отразить украинское наступление и сама перешла в атаку по многим направлениям. Закончился провалом мятеж Пригожина, а он сам погиб вместе с Дмитрием Уткиным, что значительно стабилизировало внутреннюю ситуацию в РФ, консолидировало элиты и госсистему вокруг Путина.

В Украине же неисполнение завышенных ожиданий вызвало обострение внутриполитической борьбы и разочарование в обществе, которое осознало, что быстрой победы не будет. При этом к длительной войне и соответствующим жертвам многие не готовы. Резко обострил подобные настроения внесенный в Верховную Раду законопроект о мобилизации.

На Западе отсутствие успехов ВСУ, а также вспыхнувшая война в секторе Газа усилили скептические настроения относительно перспектив победы Украины и дали новый импульс разговорам о необходимости скорейшего завершения войны по "корейскому" сценарию. Вместе с нарастающими внутриполитическими противоречиями это привело фактически к блокированию помощи Украине.

И если в конце прошлого года в СМИ потоком шли публикации о скором крахе России, то теперь все чаще пишут о вероятности поражения ВСУ и о том, что на фоне таких перспектив остановка войны по линии фронта будет далеко не худшим вариантом для Украины.

Как в реальности и по каким сценариям будут развиваться события в следующем году, анализирует "Страна".

Наши прошлые прогнозы

Для начала – о наших прогнозах, которые мы давали в нашем прошлогоднем итоговом выпуске, а также в течение уходящего года.

Мы прогнозировали, что главным направлением удара Украины станет южный фронт – в направлении Мелитополя, Бердянска и Крыма. Так и произошло. При этом мы изначально предполагали, что это наступление натолкнется на очень упорное сопротивление российских войск и никаких "жестов доброй воли" на данном направлении Москва совершать не будет. А успех наступления ВСУ далеко не гарантирован.

Также мы прогнозировали, что вопреки ходившим в конце прошлого года слухам Россия не будет предпринимать крупномасштабное наступление, а сосредоточится на обороне уже захваченных территорий. Исключение, как мы предполагали, составят Бахмут, Угледар, а также окрестности Донецка – Авдеевка и Марьинка. Так, собственно, и произошло.

Наконец, еще в начале мая мы прогнозировали, что Пригожин готовит мятеж. Затем в июне мы повторили свой прогноз о вероятности мятежа - после того, как всем ЧВК было предписано подписать контракты с министерством обороны РФ до 1 июля.

Наши прогнозы и оценки делаются не в рамках информационной войны. Это трезвый анализ ситуации на основе сопоставления данных из разных источников. В том числе и эксклюзивной информации, которую получают журналисты нашей команды.

Но перейдем к прогнозу на следующий год.

Стратегия Украины: оборона или переговоры

Главный итог 2023 года – слом основной стратегии Украины и Запада на быстрый разгром России.

Поэтому Украина оказалась перед лицом двух альтернатив: уходить в оборону и длительную войну в надежде на то, что со временем по каким-то причинам баланс сил на фронте поменяется в пользу ВСУ либо начинать переговоры с РФ о прекращении войны на каких-то компромиссных условиях с фиксацией линии фронта.

Второй вариант военно-политическое руководство Украины пока отметает. Поэтому остается первый путь – стратегическая оборона. Этот план мы подробно описывали здесь.

Если кратко – он сводится к уходу на фронте в стратегическую оборону с возможным отступлением с ряда позиций для закрепления на более удобных для обороны рубежах. Также он предполагает изматывание на них российских войск, нанесение им максимальных потерь при одновременных ударах по тылам россиянам дронами и дальнобойными ракетами (как, например, недавние удары по порту Феодосии и по Белгороду).

Также будет делаться ставка на развитие собственного производства оружия (в первую очередь беспилотников, которые становятся основным средством поражения в войне), нормализация экономической жизни, укрепление тыла. Что в перспективе может создать условия для перелома и ситуации на фронте в пользу Украины.

Успешность данной стратегии зависит от нескольких ключевых факторов.

Бесперебойность поддержки со стороны западных союзников. Причем речь идет как о финансовой, так и о военной поддержке. Как показали проблемы с выделением помощи в конце этого года, этот момент – один из главных элементов риска. Эффективность экономической политики и госуправления. Без этого реализация проектов по массовому производству оружия и по восстановлению экономической активности невозможны. Но, как известно, в Украине есть большие проблемы с эффективностью системы госуправления, которая насквозь пронизана коррупцией. Также крайне проблематично возрождение экономической активности в условиях всеобщей мобилизации, когда значительная часть мужчин прячется по домам, боится официально трудоустраиваться и пытается всеми правдами и неправдами выехать из страны. Укрепление системы ПВО, что сделает невозможными массированные удары россиян по тыловым городам. Однако понятно, что россияне будут пытаться эту защиту пробить всеми способами. И последние дни этого года показали, что ситуация с обороной от воздушных ударов очень непростая. Поэтому все зависит от того, насколько западные партнеры смогут обеспечить постоянное восполнение боеприпасов к системам ПВО и поставку новых систем. А также поставку самолетов F-16 в значительных количествах. Судоходство в украинские порты. Сейчас, после выхода России из зерновой сделки, судоходство восстанавливается без контроля РФ, что является мощным фактором поддержки украинской экономики и экспорта. Однако тут ситуация, как и с системой ПВО: Россия наверняка попытается судоходство прекратить тем или иным способом. А потому борьба за контроль над морем в следующем году будет иметь большое значение. Поддержание внутренней стабильности в стране, сохранение дисциплины, боевого духа и управляемости в армии. События конца этого года, связанные с обострением внутриполитической борьбы в Украине и разногласий между политическим и военным руководством страны, а также общественное напряжение вокруг законопроекта о мобилизации, показали, что вероятность дестабилизации есть. О чем заявил и Зеленский, обвинив Россию в раскачке ситуации. Хотя фактически основная критика в адрес президента звучит со стороны внутренней оппозиции (Порошенко, Тимошенко), а также различных структур, связанных с Западом. Удастся ли властям удержать ситуацию под контролем, во многом зависит от того, сохранится ли помощь Запада в необходимых объемах, и от ситуации на фронте. Ситуация же на фронте (а также с боевым духом и дисциплиной в армии) в первую очередь будет зависеть от того, смогут ли власти обеспечить армию пополнением в требуемом как минимум для удержания фронта объеме. И это главный риск стратегии "долгой войны" для Украины. Потому что людской потенциал Украины не сопоставим с российским. И риск обескровливания для украинской армии даже в обороне выше, чем для российской. При этом реакция украинского общества на ужесточение мобилизации красноречиво показывает, что значительная его часть не готова к "тотальной войне", не хочет идти на фронт и будет прятаться от службы в армии любым способом. Как мы уже писали, все годы существования независимой Украины в стране существовал негласный общественный договор между государством и гражданами: люди выполняют свои обязанности перед государством только в том объеме, в котором они сами хотят. А что не хотят, то не делают. Кроме того, ест сомнения в том, что коррумпированная система ТЦК в принципе способна выполнить задачу призыва сотен тысяч солдат. Сейчас украинская армия держится на профессиональном костяке (резервисты первой и второй очередей оперативного резерва) и добровольцах, которые пришли еще в начале войны. Но этот ресурс постепенно истощается. Сможет ли его Украина восполнить – ключевой вопрос, от которого зависит ход войны в следующем году. Действия противника. Описанная выше стратегия Украины может сработать только при условии, что соотношение сил на фронте как количественное, так и качественное останется как минимум на нынешнем уровне и для Украины не ухудшится. То есть российская армия сохранит свое превосходство в живой силе и в вооружениях, но оно не будет настолько большим, чтобы позволить армии РФ провести глубокий прорыв фронта. Также Украина сможет держать оборону, если РФ продолжит делать основной упор на наступление на восточном фронте с целью выхода на границы Донецкой области, а также на линию реки и водохранилища Оскол в Харьковской области. Даже если РФ и достигнет вдруг такого результата (а нынешними методами и темпами на это могут уйти годы, и это будет стоить огромных жертв со стороны наступающей армии), это не приведет к катастрофическим последствиям для Украины, фронт переместится западнее, но не рухнет. А за время, пока россияне будут с большими потерями пробиваться на запад, воюя месяцами или даже годами за каждое село или небольшой городок на Донбассе, Украина сможет пополнить свою армию, а украинская и западная промышленности – нарастить выпуск вооружений. Однако будет ли выполнено это условие? Не факт. Если украинская армия не сможет восполнить потери за счет мобилизации, то это уже поставит под вопрос всю стратегию. И также не факт, что Россия не предпримет масштабные действия по пополнению армии личным составом, объявив мобилизацию, и не сделает качественный рывок в вооружениях. Но о стратегии России на следующий год мы расскажем ниже подробнее.

Резюме. Стратегия Украины будет строиться в следующем году на уходе в оборону для восстановления армии после понесенных потерь. При одновременном нанесении ударов по тылам РФ. Цель - со временем (может быть даже уже в 2024 году) поменять баланс сил в пользу ВСУ и начать новое наступление. Но, как писалось выше, эта стратегия имеет большие риски. Удастся ли ее реализовать, во многом станет понятно в первые 4-6 месяцев нового года, когда определится ситуация с западной помощью, а также с тем, сможет ли Украина перезапустить процесс мобилизации для пополнения армии и сможет ли сохранить внутреннюю стабильность. Если для украинской власти станет очевидно, что стратегия дает сбой, вероятность согласия на переговоры о прекращении войны будет довольно высокой. Хотя не исключен и другой вариант: максимально жесткое закручивание гаек внутри страны с мобилизацией, правами и свободами человека с целью полностью перевести страну на военные рельсы для ведения "тотальной войны". Хотя далеко не факт, что украинская госсистема в принципе способна выполнить эту задачу. Кроме того, украинское общество, которое привыкло жить по другим правилам, так или иначе этому процессу будет сопротивляться. Что может привести к внутренней дестабилизации или как минимум к пассивной деморализации – когда люди просто будут прятаться по домам, снимут деньги со счетов, убьют "Дию" на своих смартфонах, уволятся с официальной работы и постараются никак не контактировать с госорганами.

Стратегия России: "долгая воля", быстрый натиск, повышение ставок или переговоры

Уходящий год Россия может занести себе в актив. После серии грандиозных провалов 2022 года (главным из которых был сам факт вторжения в Украину с катастрофической переоценкой собственных возможностей и недооценкой сил украинского сопротивления) государственная система, армия, экономика и общество РФ выдержали ряд тяжелейших "стресс-тестов": поражения осени 2022 года, мобилизация, мятеж Пригожина, украинское наступление, санкции Запада и многое другое.

Госсистема РФ показала себя довольно эффективной, способной решать задачи по переводу экономики на военные рельсы, что отмечают и в Украине, все чаще ставя российский опыт в пример украинским властям.

Армия после тяжелейших потерь 2022 года сумела перестроиться, сохранить боевой дух и дисциплину (несмотря на титанические усилия Пригожина и его сетки телеграм-каналов), освоить новое вооружение и методы боя (беспилотники, корректируемые авиабобмы), отразить украинское наступление, самой перейти в атаки на отдельных направлениях.

Экономика пошла в рост, переориентировавшись на новые рынки сбыта. И хоть нельзя сказать, что санкции прошли бесследно, однако на данный момент они, очевидно, не оказывают критического влияния на способность РФ вести войну в Украине.

В обществе в целом сохраняется стабильность и довольно высокий уровень поддержки властей. А отдельные вспышки типа волнений в Махачкале быстро гасятся.

В то же время перед РФ стоит вопрос о дальнейшей стратегии в войне. Она может быть трех типов.

Первая – война на истощение примерно в нынешнем формате медленного продвижения "километр за километром". Из расчет того, что у России больше ресурсов для войны – людских и военных (причем с перспективой их наращивания), Украина рано или поздно истощится (а у ее западных союзников в силу разных причин пропадет желание и возможности ее поддерживать) и потерпит поражение, приняв все условия РФ. Арестович называет это "стратегией длинной воли" (подробно о ней мы писали здесь).

Она может со временем принести для РФ эффект, но несет и значительные риски.

Как уже писалось выше, при сохранении нынешнего соотношения сил никаких крупных прорывов у РФ не будет. Будут многомесячные бои за каждое село или город, взятие которых будет стоить очень больших потерь, но при этом не приведет к перелому в войне. Взятие Авдеевки (если оно случится), например, отодвинет фронт от Донецка, но в масштабах всей войны не будет иметь какого-либо стратегического значения.

Резко изменить ситуацию в пользу РФ может внутренняя дестабилизация в Украине, полный срыв мобилизации в ВСУ, прекращение западной помощи. Но вероятность этих событий хоть и не нулевая, однако далеко не 100%.

Продолжение же нынешнего формата войны с тяжелейшими боями за бесконечное количество сел и городков, с продвижениями на пару километров за месяц и при этом с постоянными ударами украинской армии по городам РФ в тылу могут рано или поздно породить в российском обществе и среди личного состава армии вопросы: а сколько это все будет продолжаться и какая вообще цель в войне? Зачем она была начата и до сих продолжается? Есть ли у Путина план победы? И вообще - насколько адекватно ситуации военно-политическое руководство страны? все ли оно делает правильно?

Кроме того, открытый вопрос, сколько Россия сможет пополнять армию в нынешнем формате – без мобилизации, только через контрактников и через вербовку заключенных. Очевидно, что в любом обществе число людей, готовых даже за большие деньги добровольно идти на войну, ограничено. Также не безграничны и резервы в российских тюрьмах. Рано или поздно они закончатся. И без мобилизации стратегия "длинной воли" вряд ли возможна.

Вторая стратегия – резкого рывка. Если говорить более конкретно – проведение новой волны мобилизации и в еще большей степени перевод экономики страны на военные рельсы для кратного увеличения выпуска вооружений. Задача – обеспечить РФ в ближайшее время масштабное преимущество как в личном составе, так и в вооружениях. Что даст ей возможность глубокого прорыва украинской обороны, окружения крупных группировок ВСУ, нанесения ударов по направлениям, которые могут привести к военному поражению Украины: удар на Киев, удар на Днепр и Запорожье, захват всего черноморского побережья до Одессы и Измаила включительно и другие (подробнее - здесь).

О том, что Кремль запланировал вторую волну мобилизации вскоре после выборов президента, слухи ходят уже давно. Хотя официально они опровергаются. Если Москва пойдет на такой шаг, для Украины наступит тяжелый период.

Но эта стратегия тоже несет значительные риски. Кремль, как показал опыт уже почти двухлетней войны, очень осторожно подходит к вопросам милитаризации жизни РФ. Российские власти стараются всеми силами поддерживать в стране ощущение, что война идет где-то далеко, а в самой России продолжается "нормальная жизнь". Если же будет новая волна мобилизации, то эта концепция сломается и может усилиться социальное напряжение в обществе.

Кроме того, даже мобилизация не гарантирует перелома на фронте. Развитие нынешних технологий войны делает любые наступательные действия крайне тяжелым и кровавым мероприятием, что показали и украинское наступление летом, и нынешние атаки российской армии. Ситуация - как во время Первой мировой войны, когда линия фронта почти не менялась, несмотря на попытки наступлений. Поэтому любые продвижения даются лишь за счет огромных потерь. Поэтому даже если РФ дополнительно отправит на фронт сотни тысяч солдат, это еще не означает, что ВСУ будет нанесено стратегическое поражение. Успехи могут быть незначительные и ценой огромной крови, что может вызвать перелом настроений в РФ относительно войны. И это даже если не рассматривать вопрос о том, что массу солдат нужно будет еще вооружить, обучить и, главное, найти достаточное число умелых командиров. Что само по себе будет проблемой.

Наконец, третий путь – перемирие (мир) и остановка войны на нынешней линии фронта.

С учетом рисков, которые несут два предыдущих варианта, нельзя исключать, что Путин может пойти на перемирие по нынешней линии фронта. Если, естественно, на это будут готовы Украина и Запад.

К тому же есть два фактора, которые к этому его могут подтолкнуть.

Первое – настроения среди россиян. Да, большинство сейчас поддерживает действия Путина в Украине. Но при этом большинство же поддерживает скорейшее прекращение войны по нынешней линии фронта.

Второе – международная ситуация. Путин неоднократно давал понять, что война в Украине для него важна не сама по себе, а как часть процесса смены миропорядка и создания новой системы безопасности в Европе. Собственно говоря, непосредственной (и главной из публично заявленных) причиной начала войны Москва называет отказ Запада идти на выполнение требований России относительно не расширения НАТО на восток и не включения в Альянс Украины (известный "ультиматум Путина" в декабре 2021 года).

Однако уже тогда по самому факту отказа можно было сделать вывод, что Вашингтон воспринимает перспективу вторжения РФ в Украину не как угрозу для себя (ради предотвращения которой нужно идти на какие-то уступки и компромиссы с Путиным), а скорее как уникальную возможность втянуть Россию в кровавую и долгую бойню, напрямую в ней не участвуя. А заодно и максимально привязать к США Европу, обнулив вероятность какой-то самостоятельной геополитической игры европейских стран.

Показательна в этом плане была статья в издании Politico на годовщину вторжения. Там приводилось огромное количество комментариев разных американских чиновников и экспертов, которые вспоминали период накануне начала войны. Из них следовало, что уже с ноября 2021 года в Вашингтоне были уверены, что Путин готовит нападение на Украину. И, следовательно, совершенно ясно понимали, к каким последствиям может привести отказ от предложения Путина гарантировать не расширение НАТО. Но среди всего множества комментариев не было ни одного вроде: "А может, нам согласиться на предложение россиян? Ведь будет большая война, сотни тысяч людей погибнут. Да и Украину в НАТО мы, в общем-то, брать не собираемся". Ничего подобного даже в формате дискуссии не было.

При этом до начала вторжения на Западе не исключали и быстрого разгрома Украины, и ее полной оккупации. Но даже такой вариант, судя по реакции США, в Вашингтоне не рассматривали для себя как смертельно опасный. Вероятно, полагая, что дивиденды (привязка к Америке Европы и удар по российской экономике через санкции) будут выше, чем издержки.

Поэтому и сейчас, если у Путина по-прежнему есть цель склонить Запад к каким-то договоренностям по новой системе безопасности или по другим вопросам, дальнейшее продолжение войны бессмысленно. Даже если допустить вариант полной победы РФ и захвата всей территории Украины, для США это не станет поводом идти на уступки. Наоборот: это еще более консолидирует глобальный Запад под лозунгом необходимости противостояния российской угрозе. Для России же цена этой победы будет запредельно высока: Путину ценой огромных потерь достанется полностью разрушенная войной страна, с, мягко говоря, нелояльным населением, что станет огромным грузом для РФ, который будет десятилетиями тормозить развитие страны.

И напротив: окончание войны откроет окно для новых договоренностей с Западом.

При этом, если гарантии о нейтральном статусе Украины будут идти в "пакете" с договоренностями по прекращению огня, то вероятность согласия Кремля на такой вариант можно обозначить как высокую.

Что касается так называемого "карибского сценария" (обострение ситуации вроде "Карибского кризиса" 1962 года), когда Россия решит резко повысить ставки для склонения Запада к каким-то договоренностям (или к отказу от поддержки Украины), создав угрозу прямого столкновения со странами НАТО, то его вероятность меньше, чем год назад, так как ситуация на фронте для РФ гораздо лучше, а значит, и нет серьезных мотивов для ее обострения по своей инициативе. И угрозы ядерного удара, которые ранее регулярно звучали из Москвы, уже несколько месяцев практически не слышны. То же самое можно сказать по поводу вероятности использования Россией ядерного оружия в войне в Украине. О ней много говорили с учетом перспективы военных поражений РФ и наступления ВСУ на Крым. Сейчас же почти не вспоминают, так как наступление отбили и новых серьезных угроз на фронте для РФ пока нет.

Хотя на 100% исключать "карибский сценарий" нельзя. Он возможен в случае, если поставки самолетов и дальнобойных ракет для нужд ВСУ будут идти в больших объемах и создадут крупные проблемы для РФ - например, в виде массированных ударов по городам в тылу. А также если ситуация на фронте для россиян резко ухудшится.

Резюме: наиболее вероятный сценарий действий РФ – в ближайшие месяцы до президентских выборов и сразу после них наращивать давление по всей линии фронта, в расчете на внутреннюю дестабилизацию в Украине, срыв мобилизации, а также проблемы с выделением западной помощи. Даст или нет это эффект в виде критического падения способности Украины к сопротивлению, станет понятно примерно к апрелю-июню. Если Украина сможет пройти без обвала через эти тяжелые месяцы, значит, перед Россией возникнет дилемма: идти на новую мобилизацию, чтобы в краткие сроки переломить ход войны, или сделать ставку на войну на истощение в расчете на постепенную (в среднесрочной перспективе) дестабилизацию внутри Украины, деморализацию армии и проблемы с западной помощью. На данный момент вероятность двух вариантов выглядит равнозначной. Не исключено, впрочем, что российская власть постарается принять некий микс из обоих: и пополнить армию мобилизованными, и избежать больших потерь, уходя от фронтальных наступлений и концентрируясь на точечных ударах на ключевых направлениях. При этом, с учетом существующих рисков для Путина двух сценариев, немалой является вероятность и того, что Кремль согласится на остановку войны на линии фронта, если поступят соответствующие предложения. Особенно велика эта вероятность при условии, что Запад согласится гарантировать нейтральный статус Украины.

Позиция Запада

Очевидно, что на ход войны прямо влияет позиция стран Запада, от помощи которого зависит Украина.

После того как поломался план быстрой победы над Россией, перед западными странами стоит несколько альтернатив.

Первая – уходить в долгую войну на истощение.

Вторая – побудить Украину прекратить войну перемирием или каким-то компромиссным миром с РФ, если на это будет согласна Россия.

Третья – вступить в войну против России самим.

Четвертая – заключить некие глобальные договоренности с Россией. Варианты разные: начиная от новой системы безопасности в Европе и заканчивая созданием полноценного военно-политического и экономического союза Запада с РФ.

В руководстве ведущих стран Запада сейчас обсуждаются только два первых варианта.

В основном, там не хотят идти на какие-либо компромиссы с Россией, чтобы не создавать прецедент успешного нарушения "мирового порядка, основанного на правилах". А потому пока есть намерения продолжать поддержку Украины в расчете на то, что рано или поздно ресурсы РФ исчерпаются. Однако подобный подход уже многими экспертами оспаривается. Они указывают на то, что нынешний ход событий создает большую вероятность полного поражения Украины, а потому войну нужно заканчивать как можно скорее. И окончание войны на нынешней линии фронта будет не поражением, а победой для Украины – сохранятся государственность, армия, выход к морю. Есть перспективы вступить в ЕС и стать процветающим государством. А сохранение ВСУ как боевой силы будет означать, что кардинально ситуация с безопасностью в Европе для Запада не ухудшится (в сравнении с тем, что было до 24 февраля 2022 года). Эта точка зрения на официальном уровне на Западе пока не превалирует, однако число ее сторонников растет. В том числе, судя по утечкам в западных СМИ, и в окружении Байдена. Также важную роль играет и предвыборный фактор: есть мнение, что для нынешней администрации США более выгодно идти на выборы без сопровождения продолжающейся войны в Украине, а наоборот – с имиджем миротворцев.

Две другие точки зрения являются скорее маргинальным, однако и у них есть свои сторонники.

Аргумент в пользу вступления в войну армий стран НАТО следующий: Украина в силу своего ограниченного человеческого ресурса не сможет сама победить Россию. В то же время ее поражение будет означать неминуемое нападение РФ на страны Европы, поэтому "если драка неизбежна, то нужно бить первым". На данный момент, однако, такая точка зрения не поддерживается ни западными элитами, ни тем более обществом. Консенсусом является то, что вступление армий НАТО в любой форме в войну в Украине приведет к третьей мировой войне, которая неизбежно станет ядерной. А потому этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Однако активное обсуждение на Западе темы нападения России на НАТО в случае поражения Украине, хотя, возможно, и имеет по большей части конъюнктурные причины (стремление побудить правительства западных стран не медлить с выделением помощи Украины, а также наращивать военные расходы), тем не менее поддерживает вероятность вступления стран НАТО в войну в качестве "превентивной меры" на уровне несколько выше нуля.

Тема необходимости договоренностей с Россией довольно популярна в кругах, оппозиционных нынешнему политическому мейнстриму Запада. Они оспаривают тезис о том, что любые компромиссы с Путиным по Украине приведут к крушению миропорядка, основанному на правилах, и к серии новых войн в разных частях планеты. Они считают, что прежний миропорядок уже и так рухнул и теперь стоит вопрос, будет он заменен другой системой правил, международных отношений и мирного сосуществования по согласию всех сторон либо мир вступит в эпоху кровавых войн.

Кроме того, есть мнение, что раз Россия устояла в ходе нынешней войны и план ее сокрушения уже вряд ли сработает, значит надо с ней договариваться. И что вообще Западу выгоднее иметь Россию с ее природными ресурсами и крупнейшим ядерным арсеналом не во врагах, а в союзниках. Особенно с учетом наступающей сильнейшей турбулентности в мире. И почему в числе союзников Запада могут находиться ближневосточные деспотии типа Саудовской Аравии или спонсоров ХАМАС из Катара, но не может находиться режим Путина?

Эта точка зрения на данный момент сейчас для правящих западных элит, безусловно, не является приемлемой. Однако в случае смены этих элит (например, в ходе выборов в США), вес ее сторонников может возрасти. А прекращение войны в Украине на каких-то компромиссных условиях, этому процессу может дать дополнительный импульс.

Резюме. Ключевым вопросом, который определит позицию Запада, является готовность администрации Байдена пойти на сделку с Путиным о прекращении войны в Украине до выборов в США. Если она готова к этому, вероятность прекращения войны до осени 2024 года будет велика. Если нет, то следующей ключевой точкой будут выборы в США. Победа на них Трампа или любого другого кандидата кроме Байдена создает вероятность кардинальной смены стратегии Запада по Украине.

Пять сценариев 2024 года

Если обобщить все написанное выше, то события в следующем году могут развиваться по четырем сценариям.

1. Исчерпание возможностей Украины к сопротивлению из-за проблем с западной помощью, обескровливания армии и срыва мобилизации, внутренней дестабилизации или из-за резкого изменения баланса сил на фронте в пользу России за счет мобилизации в РФ и других факторов

Итогом этого станет либо военное поражение Украины, либо переход к переговорам с принятием ключевых условий Москвы. Вероятность такого сценария на данный момент не нулевая, но и далеко не близка к 100%. Наиболее опасны для Украины первые 4-6 месяцев 2024 года. Именно в этот период станет понятно, получит ли страна помощь от западных партнеров, смогут ли власти "перезапустить" процесс мобилизации, чтобы пополнить армию, удержится ли государственная система Украины от дестабилизации. Если эти месяцы Украина выдержит, то далее встает вопрос о том, проведет РФ мобилизацию или нет. Если проведет – все зависит от того, удержит ли Украина фронт после усиления давления России. Если удержит, то следующая "критическая точка" - выборы в США и их последствия для политики Вашингтона в отношении Украины.

2. Война на истощение

Если описанные выше испытания не приведут к краху украинского сопротивления, то война уйдет в долгую. Риски для Украины сохраняются. Однако существенные риски долгой войны возникают и для России. В целом, долгая война опасна и непредсказуема для всех сторон. В первую очередь, это огромные жертвы. Кроме того, долгая война неизбежно приведет к дальнейшему ужесточению политических режимов в обеих странах, которые будут постепенно эволюционировать в сторону северной Кореи. Власти все меньше будут предлагать своим обществам "пряники", а все больше "кнуты", чтоб заставить их "стойко переносить тяготы и лишения военного времени".

В чисто военном отношении большую роль сыграет то, кто сможет быстрее и в больших масштабах внедрить принципиально новые методы ведения боя. В первую очередь речь идет о беспилотниках, которые уже кардинально изменили военное дело. А могут изменить еще больше. В воздухе могут появиться целые армады дронов, цель которых - уничтожение всего живого и всей технику на глубине в десятки километров от линии фронта. Кто будет более успешным в реализации таких и побобных задач (а также в противодействии нововведениям противника) - во-многом и определит итог войны.

3. Дестабилизация и поражение России

Такой вариант может реализоваться в случае некоего форс-мажора (смерти Путина, например), либо неких катастрофических ошибок российского руководства во внешней или внутренней политике, которые приведут к резкому ухудшению социально-экономической ситуации и отношений с ключевыми партнерами (в первую очередь с Китаем), либо из-за критически неправильной оценки баланса сил на фронте, что приведет к новым тяжелым поражениям (как это уже было в 2022 году), либо из-за накопительного эффекта усталости и недовольства общества и армии длительной войной и отсутствием внятных перспектив ее окончания или победы в ней. Вероятность любого из этих вариантов, естественно, исключать нельзя. Но сейчас она гораздо меньше, чем год назад. А на формирование "накопительного эффекта" могут уйти годы.

4. Вступление в войну стран НАТО

Может случиться, либо если РФ захочет поднять ставки (карибский сценарий), либо если страны НАТО придут к выводу, что нужно нанести "превентивный удар", чтобы не допустить поражения Украины, либо если в целом полыхнет по всему миру и начнется глобальный конфликт Запада с незападными странами, где украинский фронт станет лишь одним из многих. На данный момент вероятность этого не выглядит высокой – у РФ не так плохи дела на фронте, чтобы идти ва-банк, провоцируя конфликт с Западом. На Западе преобладающей остается точка зрения, что нельзя вступать непосредственно в войну с Россией, так как это чревато мировой ядерной войной. Крупнейшие незападные страны (кроме РФ и, отчасти, Ирана с Северной Кореей) стремления воевать пока не демонстрируют. Хотя события в мире сейчас развиваются быстро и бурно и точно предсказать будущее сейчас никто не может.

5. Перемирие или мир на компромиссных условиях

После того, как в марте 2022 года поломался стратегический план России по быстрому разгрому Украины, а в 2023 году поломался стратегический план Украины и Запада по быстрому разгрому России, реализация варианта компромиссного мира/перемирия с фиксацией линии фронта возможна в любой момент. И число его сторонников растет. Одним из ключевых факторов, который повлияет на то, будет ли заключен мир или перемирие в следующем году, является, повторимся, то, какое решение примет Байден: идти на договоренности/сделку с Путиным по прекращению войны до выборов в США или нет.

Однако главной проблемой реализации такого сценария является то, что условие, при котором на него может согласиться одна сторона, одновременно является аргументом для другой стороны на перемирие не соглашаться. То есть, если ситуация для одной стороны на фронте резко ухудшится, она может быть и будет согласна на перемирие по линии фронта, но тогда вторая сторона увидит шанс получить все, что она хочет на поле боя, и от мира откажется. И к каким-то компромиссам обе стороны обычно приходят лишь после долгих и бесплодных попыток добиться своего силой, на что могут уйти годы.

Однако риски долгой войны (в том числе и глобальные риски для всего мира) очевидны для всех. И это оставляет шанс на окончание войны не в столь отдаленном будущем. Возможно, уже в следующем году.