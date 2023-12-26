Принятие нового законопроекта о мобилизации может перевести общество в оппозицию к государству.

Такое мнение высказал в своем Фейсбуке экономист Алексей Кущ.

Он назвал такой риск недопустимым в условиях войны, так как его не получится полностью компенсировать "идеологической накачкой и репрессивным аппаратом", как это можно было сделать во времена СССР благодаря войскам НКВД и "заградотрядам".

"Стратегический риск – это "распараллелизация" общества и государства. Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, соединяющие его с государственными институтами", - прогнозирует Кущ.

По его мнению, в результате украинцы:

могут начать массово снимать наличные с карт, счетов, депозитов, что приведет к мощному оттоку средств населения из банков (о чем нам предупреждали и банкиры);

станут увольняться с работы и работать нелегально, из-за чего государство не получит значительную часть налогов из фонда оплаты труда и ЕСВ;

займутся личным выживанием со сложно прогнозируемыми последствиями, никто уже не будет думать о волонтерстве, помощи, донатах и т.д.

Кроме того, усилится миграция, в том числе женщин, а желающих уехать незаконно станет так много, что на границах может повториться "штурм берлинской стены" 1989 года в ГДР.

"К сожалению, некоторые военные деятели продолжают относиться к людям как к математическому биоресурсу, забывая, что знак бесконечности не применяется к демографическим показателям", - резюмирует Кущ.

Ранее мы подробно разбирали законопроект об ужесточении мобилизации.

Также мы писали, что от него фактически дистанцировался Валерий Залужный. По словам главкома, самые радикальные предложения в проект вносил не Генштаб - это делало Минобороны.