Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал новый законопроект об ужесточении мобилизации.

Комментарий генерал дал во время единого телемарафона.

С одной стороны, Залужный опроверг озвученную на пресс-конференции Владимиром Зеленским информацию о том, что военное командование запросило мобилизацию полумиллиона человек, с другой - подтвердил, что некая цифра по потребностям в личном составе на следующий год была сформирована.

"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс", - заявил Залужный.

По его словам, делается это "на постоянной основе, и каким-то отдельным форматом, запросами на Кабинет министров или Верховную Раду мы не совершаем", а только в рамках "того функционала, которым мы наделены".

В то же время Залужный признал, что у военных есть цифры необходимых ВСУ пополнений.

"Эта цифра учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых военных частей и также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей я не могу, это является военной тайной", - отметил главком.

Еще Залужный заявил, что поданный законопроект об ужесточении мобилизации - это не инициатива Генштаба.

Он отметил, что Генштаб и ВСУ только озвучили Минобороны свои потребности на следующий год в оружии, боеприпасах и новобранцах, а "все остальное формируют органы, у которых есть на это полномочия". Он также предположил, что именно Минобороны подало запрос на такую версию законопроекта.

"Никаких запросов по любым законопроектам ВСУ или Генштаб не делали на Кабинет министров и не могут делать, потому что лишены такой функции, как законодательная инициатива. Поэтому ВСУ никаких документов не подавали на Кабмин", - заявил Залужный.

При этом он отметил, что представители Генштаба работали в составе рабочей группы, но они "следили в первую очередь за тем, чтобы не нарушались механизмы, которые применяются в военном управлении, непосредственно в боевых действиях, чтобы на законодательном уровне не были приняты те или иные моменты, которые могли бы навредить деятельности военного командования".

"И в такой рабочей группе мы работали вместе с Минобороны, и я так понимаю, что Минобороны, вероятно, подавало эти законодательные инициативы непосредственно в Кабмин", - сказал главком.

Залужный также прокомментировал предложение лишить отсрочки инвалидов 3-й группы (а по слухам, в перспективе и 2-й группы).

"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование группами инвалидности 2-3-й группы не является актуальным, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек в военной службе или не пригоден", - заявил Залужный.

Он добавил, что в новом законопроекте Генштаб "согласился" с необходимостью оставить в законодательстве два понятия: человек, который пригоден к военной службе, и не пригоден.

"Избавиться от такого понятия, как "ограниченно годный". И, соответственно, когда мы дадим ответы себе на эти вопросы - годен или не годен, мы поймем, есть нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид 2-й и 3-й группы. Мы хотим, чтобы армию пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но это будет решать ВВК", - сказал главком.

Кроме того, Залужный заявил, что уменьшение числа причин для отсрочки от мобилизации, прописанное в новом законопроекте, - это не его инициатива и компетенция, а Минобороны.

"ВСУ и мне лично главное: чтобы пришли люди в армию и могли делать поставленные задачи. У кого какая будет отсрочка, кого будут призывать - это не моя компетенция, для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить", - заявил Залужный.

Еще главком отметил, что заложенная в законопроекте норма о возможности увольнения военных через три года службы может быть реализована только при выполнении двух условий: если не будет обострений на фронте и демобилизованных буде, кем заменить.

"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо ещё будет воевать. Но это возможно только при определенных условиях", – сказал Залужный.

Что касается идеи проводить ротацию военных после 6 месяцев службы на передовой, заложенную в новом законопроекте о мобилизации, он ее раскритиковал.

"Ситуация на фронте зависит от действий противника. Мы не можем спрогнозировать, будет ли это 6, 5 или 3 месяца. Люди должны отдыхать, поэтому я требую от командиров на местах, чтобы они делали все возможное для ротации в подразделениях. Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом, – это нереально в нынешних условиях", – сказал главком.

Подытоживая заявления Залужного о скандальном законопроекте насчет мобилизации, можно сказать, что если и были у "слуг народа" планы сделать военное командование и лично главкома крайними в ответе за этот документ, как писали СМИ, то Залужный их разрушил.

На все вопросы о законопроекте он отвечал примерно одинаково: "Это не наша инициатива, это Кабмин и Минобороны". То есть в итоге ответственными за законопроект, вероятно, окажутся премьер-министр Денис Шмыгаль (формально от его имени внесли проект в Раду) и министр обороны Рустем Умеров. Оба, к слову, довольно далекие от военного дела люди.

Кроме того, подобная ситуация повышает вероятность того, что в законопроект перед окончательным принятием будут внесены существенные изменения.

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