Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии "Стране" заявил, что от законодательной инициативы о военной службе проиграют все.

"Есть законопроекты, где можно использовать принцип win-win, а здесь законопроект, который можно использовать по принципу loose-loose, то есть, проигравшие все", — говорит он.

По его словам, данный законопроект не решит ни одну из тех проблем, которые сейчас есть в Украине.

"В первую очередь, он не решает вопросы демобилизации — людей, которые защищают нашу страну фактически уже два года. Он также не решает вопрос выстраивания рекрутинга и системы мобилизации, призыва новых людей на защиту государства. Это пытаются сделать абсолютно идиотскими шагами, в течении очень короткого промежутка времени. Хотя должны были заниматься на протяжении двух лет. Здесь нет ответственности тех, кто абсолютно неэффективно выстраивал эту систему на протяжении двух лет и просто на ней зарабатывал", — сообщил Разумков.

По его мнению данный законопроект нарушает Конституцию.

"Здесь попытка нарушить все возможные статьи Конституции и дать четкий сигнал всем, кто выехал заграницу, чтобы они просто не возвращались. Люди будут увольняться, выводить деньги со своих счетов. В сети уже сравнивают это с рабством. Законопроект нужно еще изучить, но думаю, что и такие дефиниции к нему можно применять. Нет суда, нет правового государства, ничего, связанного с вызовами, которые стоят перед нашей страной", - сказал Разумков.

Кроме этого, он заявил, что вместе со своей командой собирается подавать альтернативный законопроект.

Ранее мы писали о том, что банкиры прогнозируют отток средств со счетов в случае санкций для нарушителей воинского учета.

А также, что 25 декабря Кабинет министров Украины внес в Раду проект закона о мобилизации.