Опрошенные "Страной" банкиры прогнозируют отток средств со счетов населения в случае принятия законопроекта о мобилизации в нынешней редакции, которая предусматривает введение санкций в отношении нарушителей воинского учета в виде ограничения права распоряжаться средствами.

Правда, они говорят, что для блокировки счетов одного этого законопроекта будет недостаточно. Нужно будет вносить изменения и в другие законы и нормативные акты.

"Оттоки средств со счетов военнообязанных мужчин вероятны. Но, предполагаю, что они начнутся уже непосредственно когда дойдет дело до голосования. Тогда могут пойти снятия в банкоматах и кассах. В день, по правилам Нацбанка, человек может снять 100 тыс. грн или эквивалент (если речь о валютном вложении), а средний вклад физлица колеблется от 200 тыс. грн до 300 тыс. грн. Вот так мужчины за несколько дней все и поснимают, если средства размещены на карточных (текущих) счетах. Проблемы могут быть лишь у тех, кто открывал срочные депозиты, которые нельзя расторгнуть до истечения срока", — рассказал "Стране" заместитель председателя правления одного из госбанков.

"Многие захотят поснимать деньги, а многие докупят биткоинов или других криптовалют на всякий случай, чтобы подстраховаться и спрятать деньги. Люди меньше доверяют банковской системе в такие моменты. Было мнение, что НБУ встанет на защиту банков — исключит ее из военных ограничений. Однако первая разведка показала, что глава НБУ Андрей Пышный не будет перечить военным, так что закон могут и принять. Но нужно будет внести изменение еще и в другие законы, которые регулируют банковскую деятельность и гарантируют неприкосновенность средств на счетах клиентов за исключением случаев с блокировкой или конфискацией по решению суда. Плюс инструкции НБУ. Это займет какое-то время, за которое мужчины свои счета обнулят", - сказал в разговоре со "Страной" председатель правления среднего банка.

Также банкиры прогнозируют расцвет услуг по использованию карт подставных лиц.

"В Украине станет массовым пользование картами третьих лиц. То есть - открытие счетов (или переводы денег на имеющиеся карты) на жен, детей, родителей. А потом еще по друзьям пойдут: по многодетным товарищам, которые не служат или тем, кто был забракован военной медкомиссией по здоровью. А финмониторинг банков с ног собьется со своими расспросами, зачем людям по 5-6 счетов в одном банке (которые пораздают друзьям). Но запретить ничего не сможет. По действующему законодательству, физлицу не ограничивается количество счетов — может открывать, сколько угодно", - сказал "Стране" директор казначейства банка с иностранным капиталом.

Напомним, что Кабинет министров Украины внес в Раду проект закона о мобилизации.

Ранее мы писали о том, что уклонистов за границей могут лишить права на консульские и банковские услуги.