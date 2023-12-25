Украинцев за границей, которые не встанут на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги.

Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Вадим Ивченко.

"Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное. Следующее – банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты", - рассказал Ивченко.

Напомним, законопроект с такой нормой может появиться уже в январе. Предполагается, что мужчины, выехавшие из Украины, должны будут пройти "идентификацию" и получить свидетельство воинского учёта, где будет указано, подпадает ли человек под мобилизацию.

А министр обороны Рустем Умеров заявил, что повестку получат все военнообязанные, независимо от того, за границей они или нет.

Ранее мы анализировали насколько реально мобилизовать украинцев за границей.