Верховная Рада Украины в ближайшее время представит законопроект о мобилизации мужчин, находящихся за границей.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил депутат, член оборонного комитета парламента Вадим Ивченко.

"Люди за границей будут так же, как и украинцы в Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдёшь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку. А дальше уже твой выбор: или ты возвращаешься назад, или ты остаёшься там, и это будет нарушение закона", - заявил нардеп.

По словам Ивченко, в отношении мужчин, выехавших из Украины, предполагается, что все они должны будут пройти "идентификацию" и получить свидетельство воинского учёта, где будет указано, подпадает ли человек под мобилизацию.

"Или это народный депутат, или это чиновник, или это любое другое бронированное лицо. Если человек за границей, он тоже должен пройти эту идентификацию. Если он не пройдёт, это означает, что будут последствия", - пояснил Ивченко.

Украинцам, которые не пройдут процедуру "идентификации", могут отказывать в предоставлении консульских услуг. Также не исключено, что финансовые учреждения введут требование обязательного воинского учёта для клиентов мужского пола. В том числе физически находящимся за границей в случае непредоставления "воинских" документов могут даже прекратить обслуживание банковской карты.

Ивченко считает, что в январе 2024 года этот законопроект уже будет представлен для ознакомления всему украинскому парламенту и вынесен для обсуждения.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк озвучил идею лишать украинских мужчин за границей пособий и вида на жительство, чтобы они возвращались в Украину воевать.

Мы также сообщали, что немецкий депутат поддержал идею мобилизации на фронт украинцев за границей.