Правовых механизмов мобилизации находящихся за рубежом украинских мужчин нет.

Так адвокат юридической компании Gracers Сергей Савинский прокомментировал Deutsche Welle слова министра обороны Рустема Умерова о возможности такой мобилизации.

"Для этого отсутствует так называемая юридическая инфраструктура, ведь военнообязанного нужно должным образом уведомить, вызвать в военно-врачебную комиссию, обследовать и так далее", - объяснил адвокат.

Савинский подчеркнул, что Украина является "правовым государством", и ключевым в этой связи является аспект верховенства права для всех субъектов, которые находятся на территории Украины.

"Это означает, что действует принцип правовой определенности, который обязывает органы исполнительной власти действовать в пределах и на выполнение их полномочий. А у субъектов, занимающихся в Украине мобилизационной деятельностью, полномочий на то, чтобы дать какое-либо поручение в Германии, Польше или где-нибудь еще, где находятся украинские военнообязанные, сейчас нет", - добавил адвокат.

По словам Савинского, "пока не будет определен механизм, пока не будет построена определенная юридическая инфраструктура, которая, в частности, будет определять взаимодействие территориальных центров комплектации с компетентными органами других стран, мобилизация украинцев за границей не будет возможна".

Сегодня СМИ написали о заявлении министра обороны Рустема Умерова, что уехавших из Украины мужчин, годных к военной службе, в следующем году хотят "попросить" явиться в призывные пункты.

Однако в Минобороны опровергли информацию о планах призвать в армию украинцев за границей.

В том же материале с комментарием адвоката Deutsche Welle привела опрос находящихся в Германии украинских мужчин об их отношении к мобилизации.