Владимир Зеленский заявил, что не подпишет в случае принятия новый закон о мобилизации, если он будет предусматривать мобилизацию женщин.

Об этом президент Украины сказал во время итоговой пресс-конференции.

Журналист агентства Bloombergс спросил у президента, согласует ли он мобилизацию женщин и понижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

"Женщин нет, не подпишу. Что касается 25 лет, если я увижу все доводы, что это нужно, то с этим соглашусь", - ответил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. По его словам, это обойдется Украине в 500 миллиардов гривен.

Мы подробно рассказывали, что прописано в новом законопроекте о мобилизации, который Верховная Рада пока еще не приняла. Согласно документу, женщины будут обязаны становиться на воинский учет наравне с мужчинами, проходить военную подготовку и будут привлекаться к службе во время военного положения (на боевые должности добровольно). Проект также отменяет срочную службу в армии и вводит вместо нее базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.