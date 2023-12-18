Народная депутат из фракции "Голоса" в Верховной Раде Инна Совсун заявила, что до мобилизации женщин Украина может дойти, если это будет нужно для обороны.

Об этом она сообщила в комментарии украинским изданиями.

"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы, надо говорить. Основные вопросы: на каких должностях будут женщины? есть ли для них форма и обеспечение? будут ли мобилизовать тех, у кого дети? или закроют для них выезд за границу? Ещё важный вопрос: а ТЦК смогут потянуть?" - отметила она.

"Должно быть заявление: друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", – добавила Совсун.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая провела в Фейсбуке опрос среди женщин по поводу идеи их мобилизации. Как показал опрос, украинки не хотят мобилизовываться даже под страхом потери гражданства.

Ранее мы подробно рассказывали о мобилизации женщин, о которой сказано в новом законопроекте.