Народный депутат Марьяна Безуглая проводит в Фейсбуке опрос среди женщин по поводу идеи их мобилизации.

Предварительные итоги опроса не в пользу этой идеи. Украинки не хотят мобилизовываться даже под страхом потери гражданства.

1. Чтобы меня не мобилизовали на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), готова ли я отказаться от гражданства?

На данный момент да ответили 57%, нет – 43%.

2. Готова ли я стать на воинский учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это откроет границы для мужчин?

Да – 18%, нет – 82%.

3. Готова ли я стать на воинский учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это приведет к демобилизации тех, кто служит 24 месяца?

Да – 23%, нет – 77%.

Ранее мы подробно рассказывали о мобилизации женщин, о которой сказано в новом законопроекте.

Также мы приводили заявление Безуглой о том, что уклонистов от мобилизации будут поражать в правах.