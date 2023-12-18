Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что уклонистов от мобилизации будут поражать в правах.

Об этом он написала в Facebook.

Она пишет, что в готовящемся законопроекте об усилении призыва есть два способа попасть в армию: добровольно через рекрутинг, что позволяет выбрать себе специализацию и место службы, а также принудительно - через повестку.

"Концепт в том числе в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", - заявляет Безуглая.

Напомним, что ранее нардеп высказалась по поводу мобилизации женщин на передовую.

Также мы писали о том, что известного борца с уклонистами доставили в киевский ТЦК за неявку по повестке.

И о том, что глава разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о нулевой эффективности принудительно мобилизованных украинцев - "все, кто хотел, уже пришли".

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