В понедельник, 18 декабря, в Украине идет 663-й день войны с Россией.
Ниже — последние новости за сегодня за сегодня. Онлайн обновляется.
18 декабря
08.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
Всего враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из РСЗО.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 "Шахедов". Все они были уничтожены.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.
На Шахтерском направлении захватчики наступательных действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.
07.55 Потери рф в Украине с 24 февраля 2022 года по 18 декабря 2023 года.
07.35 Пять российских дронов сбила ПВО этой ночью.
О прилетах не сообщается.