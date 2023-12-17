Украинских женщин смогут мобилизовывать на передовую. Это следует из комментариев на Facebook народного депутата Марьяны Безуглой.

Под постом, где обсуждается новый законопроект о воинской обязанности, Безуглая повторила свой недавний тезис, что женщин смогут призывать только на небоевые должности. А непосредственно воевать они будут лишь на добровольных началах.

На это ей возразили, что "небоевые" должности могут быть и на передовой - например, поваром в воюющем подразделении. И поинтересовались, будет ли в законопроекте уточнение, что женщин смогут забирать исключительно в тыловые части.

Нардеп не ответила на этот вопрос утвердительно и фактически дала понять, что она не против отправки женщин в подразделения на передовую: "Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть их мужики тянут. Нашим цветочкам Европы лучше".

Ранее Безуглая рассказала, каким будет возраст мобилизации украинских женщин.

Также мы писали, что нардеп предложила рассмотреть идею лишения гражданства тех, кто уехал за границу от мобилизации и не вернулся.