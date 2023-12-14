Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала некоторые подробности по женской мобилизации, которую предлагают ввести в новом законе о воинской обязанности.

По ее словам, на передовую женщин будут отправлять только по желанию.

Об этом Марьяна Безуглая написала в соцсетях.

При этом нардеп дала понять, что на тыловые должности могут и мобилизовывать.

"На боевые должности только по желанию, а вот связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и т.д., а не только медики, в ВСУ нужны", - написала депутат.

Ранее Безуглая сообщала, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей.

Также нардеп говорила, что в разрабатываемом законе о воинской обязанности рассматриваются варианты об отмене срочной службы и мобилизации с 25 лет.

Мы подробно рассказывали о том, что хотят изменить в мобилизации и военной службе в Украине.

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