Стали известны новые подробности запланированных изменений в законы о мобилизации и военной службе в Украине.

О них сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире национального телемарафона.

Так, по его словам в указанной области готовятся следующие нововведения:

установление 90-дневного отпуска с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена;

установление права на увольнение с военной службы для лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт;

урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей высших учебных заведений и студентов.

Ранее Кабмин подавал в Верховную Раду законопроект о снятии сотрудников БЭБ с воинского учёта резервистов. Таким образом, как прописывается в пояснительной записке, будет обеспечена бесперебойная работа Бюро экономической безопасности.

Мы также сообщали, что военные предложили использовать для мобилизации реестр избирателей Украины.