В Киеве прошел митинг под зданием КГГА с требованием возвращения домой срочников и мобилизованных, находящихся на фронте с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщают СМИ.

Родственники военнопленных, в частности, защитников "Азовстали" требуют возобновления обмена пленными.

В ноябре подобные митинги прошли в разных городах Украины.

Напомним, в Раде обсуждают возможность законодательно закрепить право украинских военных на демобилизацию после 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Однако пока это на уровне дискуссии и окончательного решения на этот счет нет.

А секретарь СНБО Данилов пообещал демобилизовать военных-срочников, призванных в 2020-2021 годах на срочную службу. Их демобилизацию приостановили из-за войны. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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