Петиция с предложением мобилизовать украинских депутатов и чиновников почти собрала необходимое количество голосов, чтобы попасть на рассмотрение президентом Владимиром Зеленским.

За 5 дней до конца сбора из 25 тысяч голосов собраны 23 тысячи.

"В средствах массовой информации неоднократно сообщают о нехватке военнообязанных для ротаций и обновления Вооруженных сил Украины. Мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе над государством-террористом", - написано в обосновании петиции.

Петицию подал народный депутат Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Ранее "Страна" рассказывала, что нужное число голосов набрала петиция к Зеленскому о демобилизации военных после 18 месяцев службы. В Раде сейчас обсуждают возможность предоставить военным право на демобилизацию.

Мы также сообщали, что петиция с призывом рассекретить декларации чиновников за сутки набрала в два раза больше необходимого минимума голосов.