Народный депутат Александр Дубинский впервые прокомментировал свое пребывание в Лукьяновском СИЗО. Заявление вышло в его телеграм-канале через адвокатов.

Он подтвердил информацию "Страны", что сидит в обычной "бесплатной" камере и пока не просил о своем переводе в более комфортную.

Также он сообщил, что его с момента ареста не вызывали на допросы. Целью ареста он считает "подарок" американцам накануне визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США (Дубинский находится под американскими санкциями по делу о "вмешательстве в выборы" на стороне Трампа).

Напомним, что суд отправил нардепа Дубинского в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене без права выйти под залог.

Дубинского обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По данным следствия, Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.

Ранее ГБР завершило расследование по делу о выезде нардепа Дубинского за границу.

Истоки "дела Дубинского" мы анализировали в отдельном материале.