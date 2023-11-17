"Страна" узнала подробности содержания под стражей народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в госизмене.

Их рассказал адвокат Дубинского Руслан Гладкий.

"Он содержится в общей камере СИЗО, никаких улучшенных условий нет. В камере он находится не один, общее количество людей точно назвать не могу. Из особенностей: почему-то именно из его камеры перестали выносить мусор. Такого не было, пока Александра Дубинского туда не заселили. Возможно, это способ давления. Также ему выдали поломанный чайник — очевидно, специально. А пересылать электроприборы ему нельзя, продукты можно только неготовые", — сообщил юрист.

Кроме того, по словам адвоката, сейчас Дубинский, находясь в СИЗО, досконально изучает уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

"Мы передали ему эти кодексы и комментарии. Он их изучает, чтобы защищать самого себя и свободно апеллировать в рамках закона. К нему никто не проходит, кроме адвокатов. Родственники и коллеги могут навещать его только с разрешения следователя. Пока что такое разрешение никто не брал и к нему не приходили — в этом нет надобности, потому что все свободное время он занимается работой с адвокатами", — сказал Гладкий.

Также, по информации адвоката, в телеграм-канале Дубинского будут появляться публикации несмотря на то, что сам нардеп физически находится без связи.

"Мы как адвокаты не ведем телеграм-канал Дубинского. Кто его ведет, я не знаю. Но у меня есть информация, что этот канал не будет молчать. Туда будут поступать новости — не традиционные видеосообщения, но его мысли и мнение о происходящем. Несмотря на то, что он находится в СИЗО, он не отрезан от мира и знает обо всем, что происходит за рамками изолятора. Поэтому, я думаю, уже на этих выходных и, возможно, сегодня от него будут короткие приветы и новости в телеграм-канале", — сообщил адвокат.

Ранее мы писали, что Дубинский находится в Лукьяновском СИЗО в общей камере.

Также мы подробно рассказывали об истоках дела Дубинского.