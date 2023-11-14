Защита депутата Александра Дубинского будет подавать апелляцию на 60-дневный арест нардепа, которому вчера вручили подозрение в госизмене.

"Мы 100% подадим апелляцию. Решение суда является предвзятым. Суд недосконально изучил материалы дела, хотя нами было доказано значительное количество аргументов безосновательности подозрения, которое было вручено Александру Дубинскому. Это потянуло за собой вынесение слишком суровой меры пресечения — при том, что у него уже есть две меры пресечения (личное обязательство и ношение электронного браслета), которые безупречно выполнялись. Моего подзащитного можно было спокойно оставить на круглосуточном домашнем аресте и все обязанности, возложенные на него, как на подозреваемого, в дальнейшем исполнялись бы должным образом", — заявил "Стране" адвокат Руслан Гладкий.

При этом, по словам Гладкого, оглашение полного текста решения суда будет только 21 ноября.

"Это выходит за рамки апелляционного обжалования, потому что срок для апелляции — 5 дней, а 21 ноября будет через 7 дней. В определенной мере это препятствует нам обосновано изложить наши доводы в апелляции, так как мы не видим полного решения суда. Я расцениваю это как умышленное затягивание и препятствование нам в надлежащей защите. Когда нужно было рассмотреть это дело, суд вынес решение в 3 часа ночи, ничего им не мешало. Однако когда речь идет об апелляции, они откладывают это чуть ли не на неделю", — говорит адвокат.

После вынесения решения Дубинского забрали в СИЗО сразу из зала суда, сейчас нардеп находится без связи.

"Телефон у Александра Дубинского изъяли еще вчера во время обыска. Кроме того, в ходе обыска нам вручили подозрение и ходатайство про меру пресечения. По КПК ходатайство про меру пресечения в виде содержания под стражей вручается минимум за 3 часа до рассмотрения дела в суде. У нас была такая ситуация: проходил обыск, его остановили, вручили ходатайство и сказали ехать в суд. Нас фактически лишили возможности изучить материалы дела и предоставить свои доводы. Кроме того, повестку из суда про назначение заседания я получил в 16:34, а сама повестка была на 16:30. То есть через 4 минуты после назначения заседания — это при том, что мы находились в Киевской области. Потом мы заявили отвод судьи, который распределили на другого судью. В 22:32 мне перезвонили и сообщили, что заседание назначено на 22:15. Я спросил, отмечают ли в суде время уведомления меня про судебное заседание, на что помощница судьи кинула трубку — она понимала, что суд это делает не процессуальным способом", — заявил Руслан Гладкий.

Напомним, что ночью суд отправил нардепа Дубинского в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене.

В СБУ заявляли, что Дубинский был агентом ФСБ.

Сам депутат назвал дело против него сфабрикованным.