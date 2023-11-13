Адвокаты народного депутата Александра Дубинского сообщили, что рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения состоится сегодня.

Об этом Дубинский написал в своем телеграм-канале.

Сам народный депутат уже находился дома и снова выехал в суд.

Напомним, защита народного депутата Александра Дубинского подала ходатайство про перенос судебного заседания на завтра, 14 ноября, чтобы у адвокатов было время для ознакомления с материалами дела. Судья ходатайство защиты отклонила, после чего защита подала новое ходатайство на отвод судьи, однако и в этом прошении также получила отказ.

Заседание проходило в закрытом режиме. Во время перерыва Дубинский опубликовал видео прогулки возле здания суда.

Как писала "Страна", СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене. Его обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино".

Также к нардепу пришли с обысками по делу о госизмене.

Сам Дубинский назвал дело сфабрикованным.