СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене.

Его обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России", - говорится в заявлении СБУ.

Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности, публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.

Сам Деркач также называется членом этой "агентурной сети", на которую РФ, по заявлению СБУ, выделила более 10 миллион долларов, а возглавлял ее замглавы ГРУ Алексей Савин. В эту же группу, по версии следствия, входил экс-прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка".

В Украине эту сеть, как заявляет СБУ, курировал бывший помощник Деркача и бывший сотрудник ГРУ времен СССР Игорь Колесников, который уже осужден и отбывает наказание за госизмену.

Сам Дубинский назвал дело сфабрикованным. Нардеп заявляет, что оно "базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского".

"Материалы следствия, как я и говорил в своих публичных выступлениях, базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника Деркача Котельникова, у которого выбили показания о том, что он СЛЫШАЛ, что некий человек с позывным «буратино» это, мол, Дубинский. Чего этих показаний в деле о госизмене Деркача, переданном в суд, не было раньше? Ответ очевиден. Это брехня", - пишет нардеп.

Он считает это дело "местью Ермака-Зеленского" за данные им в НАБУ показания о причастности их и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко.

Напомним, что ранее ГБР завершило расследование по делу о выезде нардепа Дубинского за границу.