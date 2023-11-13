Нардеп Александр Дубинский назвал сфабрикованным предъявленное ему СБУ подозрение в госизмене.

Нардеп заявил, что оно "базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского".

"Материалы следствия, как я и говорил в своих публичных выступлениях, базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника Деркача Котельникова, у которого выбили показания о том, что он СЛЫШАЛ, что некий человек с позывным "буратино" это, мол, Дубинский. Чего этих показаний в деле о госизмене Деркача, переданном в суд, не было раньше? Ответ очевиден. Это брехня", - пишет нардеп.

Он считает это дело "местью Ермака-Зеленского" за данные им в НАБУ показания о причастности их и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко.

Напомним, что сегодня СБУ объявила нардепу Дубинскому подозрение в госизмене. Там сообщили, что он работал на РФ под позывным "агент Буратино".

Также мы писали ранее, что к нардепу Дубинскому пришли с обысками по делу о госизмене.