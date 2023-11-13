В Печерском суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому по делу о государственной измене. Оно будет проходить в закрытом режиме.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны" из зала суда.

Дубинский заявил, что его хотят взять под стражу без возможности внесения залога.

Тем временем, сторона обвинения просит проводить заседание в закрытом судебном режиме.

Прокурор заявляет, что в материалах дела содержится информация, разглашение которой может подорвать обороноспособность страны.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Заседание будут проводить в закрытом режиме.

Напомним, сегодня СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене. Его обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино".

Также сегодня к нардепу Дубинскому пришли с обысками по делу о госизмене.

Сам Дубинский назвал дело сфабрикованным. Нардеп заявляет, что оно "базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть его в СИЗО за критику Ермака и Зеленского".