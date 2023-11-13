Александр Дубинский в зале суда. Скриншот видео

В Печерском суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому по делу о государственной измене. Оно будет проходить в закрытом режиме.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны" из зала суда.

Дубинский заявил, что его хотят взять под стражу без возможности внесения залога.

Александр Дубинский

Александр Дубинский

Тем временем, сторона обвинения просит проводить заседание в закрытом судебном режиме.

Прокурор заявляет, что в материалах дела содержится информация, разглашение которой может подорвать обороноспособность страны.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Заседание будут проводить в закрытом режиме.

Напомним, сегодня СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене. Его обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино".

Также сегодня к нардепу Дубинскому пришли с обысками по делу о госизмене.

Сам Дубинский назвал дело сфабрикованным. Нардеп заявляет, что оно "базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть его в СИЗО за критику Ермака и Зеленского".

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