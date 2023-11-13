Заседание суда в Киеве по мере пресечения для народного депутата Дубинского пройдет в закрытом режиме. Фото и видео
В Печерском суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому по делу о государственной измене. Оно будет проходить в закрытом режиме.
Об этом сообщают корреспонденты "Страны" из зала суда.
Дубинский заявил, что его хотят взять под стражу без возможности внесения залога.
Тем временем, сторона обвинения просит проводить заседание в закрытом судебном режиме.
Прокурор заявляет, что в материалах дела содержится информация, разглашение которой может подорвать обороноспособность страны.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Заседание будут проводить в закрытом режиме.
Напомним, сегодня СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене. Его обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино".
Также сегодня к нардепу Дубинскому пришли с обысками по делу о госизмене.
Сам Дубинский назвал дело сфабрикованным. Нардеп заявляет, что оно "базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть его в СИЗО за критику Ермака и Зеленского".