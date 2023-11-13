Защита народного депутата Александра Дубинского, которому сегодня избирают меру пресечения по делу о государственной измене, подала ходатайство про перенос судебного заседания на завтра, 14 ноября, чтобы у адвокатов было время для ознакомления с материалами дела.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отмечается, что судья ходатайство защиты отклонила.

После этого адвокаты нардепа подали ходатайство про отвод судьи Галины Митайчук, которая рассматривала дело о мере пресечения Дубинскому.

Между тем Дубинский покинул территорию суда. Заявил, что будет ждать вызова на заседание по рассмотрению ходатайства про отвод судьи.

Как выяснилось, следственный судья Печерского суда Киева отказал защите Александра Дубинского в ходатайстве про отвод судьи.

Сообщается, что самого Дубинского и его адвокатов в Печерском суде на данный момент нет.

Ранее Дубинский опубликовал видео, как во время перерыва в заседании гуляет и пьет кофе возле здания суда.

Напомним, суд по избранию меры пресечения для нардепа проходит в закрытом режиме.

Сегодня СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене. Его обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино".

Также сегодня к нардепу пришли с обысками по делу о госизмене.

Сам Дубинский назвал дело сфабрикованным.