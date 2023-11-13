Народный депутат Александр Дубинский, которому сегодня избирают меру пресечения по делу о государственной измене, записал видео, в котором сообщил, что находится на улице и пьет кофе.

Сейчас в суде объявлен перерыв - Дубинскому и его защите дали время для ознакомления с материалами дела.

Нардеп иронизирует, что никуда бежать не собирается, а спокойно пьет кофе возле здания суда.

Напомним, в Печерском суде Киева проходит в закрытом режиме заседание по избранию меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому по делу о государственной измене. Дубинский заявил, что его хотят взять под стражу без возможности внесения залога.

Сегодня СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене. Его обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино".

Также сегодня к нардепу Дубинскому пришли с обысками по делу о госизмене.

Сам Дубинский назвал дело сфабрикованным. Нардеп заявляет, что оно "базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть его в СИЗО за критику Ермака и Зеленского".