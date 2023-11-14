В Печерском суде прошло заседание по избранию меры пресечения депутату Александру Дубинскому, который получил подозрение по делу о госизмене.

Суд отправил нардепа Дубинского в СИЗО на два месяца до 12 января 2024 года без права внесения залога.

Об этом сообщил сам нардеп по итогам заседания, которое продлилось до поздней ночи.

Офис генпрокурора подтвердил взятие Дубинского под стражу на 60 дней - без права выйти под залог.

Напомним, что Александра Дубинского обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности, публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.

Сам нардеп назвал дело в отношении него сфабрикованным и основанным на пустых заявлениях.

Это уже второе уголовное дело на депутата за последнее время. Ранее в отношении депутата открыли еще одно дело - о незаконном выезде за границу. В рамках меры пресечения по нему он находился под домашним арестом.