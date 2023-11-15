Вопреки тому, что Александра Дубинского судят по статье о государственной измене, народного депутата отправили не в следственный изолятор СБУ, а в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщил источник "Страны".

Адвокат Александра Дубинского Руслан Гладкий в комментарии "Стране" подтвердил эту информацию.

"Александр Дубинский сейчас пребывает в Лукьяновском СИЗО, так как этим делом занималось ГБР", - сообщил Гладкий.

Также, по данным источника "Страны" в Лукьяновском СИЗО, Дубинский сейчас сидит в общей камере под номером 247.

Напомним, что суд отправил нардепа Дубинского в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене. Офис генпрокурора подтвердил взятие Дубинского под стражу на 60 дней без права выйти под залог.

Дубинского обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки о руководстве Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.

Сам депутат назвал дело против него сфабрикованным.