Сегодня ночью суд отправил народного депутата Александра Дубинского в СИЗО на два месяца. Дубинскому вменяют в вину участие в преступной группировке во главе с экс-нардепом Андреем Деркачем, которая, по версии следствия, по заказу российских спецслужб публиковала пленки с разговорами Петра Порошенко и Джо Байдена.

Сам Дубинский свою вину отрицает и называет дело против него сфабрикованным властями в отместку за жесткую критику в адрес Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

В связи с этим интересно вспомнить контекст событий 2019-2020 годов, о которых идет речь в подозрении Дубинскому.

Тогда в Украине президентом стал Зеленский, а в США начиналась подготовка к предвыборной кампании, и наиболее вероятным конкурентом президенту Дональду Трампу становился Байден. Но на репутации Байдена было пятно, связанное с работой его сына Хантера в компании "Бурисма", принадлежащей экс-министру времен Виктора Януковича Николаю Злочевскому. Байден тогда был вице-президентом США, а его сын после Майдана пошел работать в "Бурисму", где получал приличную зарплату. В СМИ активно обсуждалась версия, что Злочевский специально взял на работу сына вице-президента США, чтобы отбиться от уголовных дел.

В 2019 году эту версию в своем заявлении подтвердил экс-генпрокурор Витор Шокин. Он утверждал, что его уволили по приказу Байдена из-за того, что прокуратура расследовала дело против Злочевского.

Естественно, Трамп не мог пройти мимо такой громкой темы и стал настойчиво просить Зеленского, чтобы тот дал ход делу о коррупции с участием сына Байдена.

В окружении Зеленского произошел раскол. Игорь Коломойский выступал за то, чтобы пойти навстречу пожеланиям Трампа. Эту же линию продвигали и люди, которые были близки Коломойскому, в том числе Деркач и Дубинский. В то же время близкие к западным структурам тогдашние генпрокурор Руслан Рябошапка и секретарь СНБО Александр Данилюк выступали против помощи Трампу.

Зеленский некоторое время колебался, но в конце концов решил занять нейтральную позицию: не помогать ни Трампу, ни его противникам. Тем более он увидел, насколько сильное напряжение по этому поводу возникло в Штатах: в сентябре 2019 года Конгресс США начал процедуру импичмента Трампу по обвинению в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена.

Однако борьба двух групп продолжалась еще долго - вплоть до выборов в США. И, собственно, в ходе этой борьбы Деркач и опубликовал свои знаменитые пленки с разговорами Порошенко и Байдена, а также Порошенко и Путина.

Произошло это в мае и летом 2020 года. И тогда никаких действий против Деркача власти не предпринимали. Наоборот, "слуги народа" даже предлагали создать следственную комиссию в парламенте по изучение пленок с прицелом на дискредитацию Порошенко. Правда, после введения американцами в сентябре 2020 года санкций против Андрея Деркача за вмешательство в выборы в Офисе президента стали намного осторожнее относиться к этой теме и от идеи создать комиссию отказались.

А после победы на выборах Байдена вопрос, чью сторону взять, для Банковой уже не стоял.

Тем более что сигналы из Вашингтона шли вполне однозначные. В начале 2021 года были введены санкции США против Дубинского и Коломойского. Дубинского после этого исключили из фракции "Слуги народа". А Коломойский начал терять влияние.

В августе 2021 года были введены санкции СНБО против Андрея Деркача. А уже после вторжения против него было возбуждено уголовное дело о госизмене, в котором вся деятельность Деркача в отношении Байдена представлена как работа на российские спецслужбы.

Уже в этом году был взят под стражу Коломойский, а теперь и Дубинский.

Работали ли Деркач и Дубинский на российские спецслужбы? Однозначно можно сказать, что они вместе с Коломойским работали в пользу Трампа против Байдена, а также против связанных с Демократической партией США структур в Украине, которых они клеймили как "соросят".

Если же подозрение против Дубинского в работе на российские спецслужбы строится лишь на недавно появившихся показаниях уже давно находящегося под стражей помощника Деркача Игоря Колесникова (как это утверждает сам Дубинский), то, безусловно, вопросы к этой версии возникают большие.