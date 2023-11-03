Суд арестовал акции Игоря Коломойского в футбольном клубе "Днепр" и в ещё 11 компаниях.

Об этом сообщает издание "Лига.Бизнес".

Шевченковский районный суд Киева арестовал отдельные активы Коломойского, который является неофициальным владельцем ФК "Днепр-1", ещё в начале сентября. Издание пишет, что об этом стало известно только 1 ноября из постановления Киевского апелляционного суда, но сам арест был осуществлён сразу после задержания бизнесмена.

Под арест попали, в частности, 9% ООО "Футбольный клуб Днепр", 100% акций Полтаваоблэнерго и 50% ООО "Кинотеатр Валентина".

Остальные арестованные активы:

33,4% ООО "Альфа-Приват, ЛТД";

30% ООО "Пасс ЛТД";

20% ООО "Коммерческое агентство "Вист ЛДТ";

33,4% ООО "Бета-К, ЛТД";

9% ООО "Протон-21";

25% ООО "Старлайт";

25% ООО "Фарлес";

19,6% ООО "Солм ЛТД";

19,6% ООО "Сентоза ЛТД".

Напомним, 2 сентября Игорь Коломойский получил подозрение в мошенничестве и незаконном завладении имуществом. Его взяли под стражу на два месяца с залогом в 509 млн грн. Тогда он не стал вносить залог, а после того, как в СИЗО ему сообщили ещё о двух подозрениях, суд увеличил размер залога до 3,8 млрд грн.

Срок действия меры пресечения определён до 2 декабря включительно.

Как мы сообщали, адвокаты Коломойского после продления его ареста намеревались подавать апеляцию.

Ранее Коломойский в суде назвал дело в отношении себя сфальсифицированным.